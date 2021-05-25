Первый Дальневосточный форум отельеров пройдет в Хабаровске

В бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета 26–27 мая пройдет первый дальневосточный форум отельеров «Сервис с дальневосточным характером». Мероприятие организовано при поддержке комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края.

«На форуме будут рассмотрены вопросы гостиничной отрасли Дальнего Востока, основные проблемы, а также перспективы развития гостиничного бизнеса с учетом изменений в государственном регулировании и предпринимательской среде. Особое внимание в рамках форума будет уделено особенностям работы в условиях антиковидных ограничений, восстановлению отрасли. Участники обсудят реализацию программы кешбэка для отелей», — прокомментировал председатель комитета по туризму Александр Никитин. В рамках форума запланированы выступления спикеров из Японии, Чехии и России, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее в Хабаровске состоялась презентация нового туристического проекта «Поехали». Жителям и гостям региона стали доступны мини-туры местных компаний. Среди них можно увидеть экскурсии по столице края, а также поездки на крупные промышленные объекты, например на космодром Восточный. Специалисты постарались отразить этнографические, культурные, природные, исторические и другие уникальные особенности мест.