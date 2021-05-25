Песков рассказал о просмотре хоккея Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 мая, заявил, что глава государства Владимир Путин может использовать свободную минуту, чтобы посмотреть хоккейный матч, но только если игра идет в позднее время.

При этом представитель Кремля отметил, что у Путина сейчас достаточно напряженный график, «не до хоккея». Так он ответил на вопрос журналистов, смотрит ли Путин игру российской сборной на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Комментируя проигрыш сборной России команде Словакии в рамках чемпионата, Песков заявил, что игру хоккеистов нужно оценивать по итоговым результатам.

«Вы знаете, оценивать игру сборной нужно по результатам, по медалям. В спорте все достаточно просто: в спорте ты либо выигрываешь, либо проигрываешь», — заявил Песков.

Накануне Россия проиграла со счетом 1:3 сборной Словакии в борьбе за первое место в группе А чемпионата мира. Соревнования проходят в Риге.