Лимит по новым кредиткам в апреле достиг максимума 2019 года

В России банки в апреле повысили средний лимит по вновь выданным кредитным картам — до максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) во вторник, 25 мая.

По сравнению с мартом показатель прибавил 5,2%, или 3,6 тыс. рублей, такого не происходило в течение минимум двух с половиной лет, на протяжении которых НБКИ собирало подобную статистику. По сравнению с апрелем 2020 года рост составил 12,3%. Однако в начале эпидемии коронавируса и экономических ограничений банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас смягчают их. По данным бюро, лимиты по кредиткам растут с конца прошлого года.

Похожую тенденцию зафиксировали и в БКИ «Эквифакс». По его данным, в апреле средняя сумма, доступная держателям кредиток, выросла на 6,7% — до 4,5 тыс. рублей и составила 72,5 тыс. рублей. По данным бюро, это также рекордный прирост с начала 2019 года, который связали «с обычной волатильностью на рынке».

Объединенное кредитное бюро (ОКБ), единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредитным картам на 3,3%, до 71,4 тыс. рублей.

Аналитик Moody’s Мария Малюкова связала рост лимитов по кредиткам с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды.

Старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин отметил, что на показатель влияют ускорение инфляции этой весной и сезонность. По его словам, в преддверии лета граждане оплачивают турпоездки и совершают крупные покупки — например, для ремонта. Он не исключил, что банки смягчили риск-политику в сегменте кредиток.

Накануне в НБКИ сообщили, что в апреле средний размер выданного россиянам потребительского кредита составил 317,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 16,1%, а с апрелем 2020 года — на 37,6%. В целом с начала этого года средний размер потребкредита в России вырос почти на 100 тыс. рублей — в январе он составлял 225,1 тыс. рублей.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что банки начали тщательнее отбирать клиентов, чем ранее. По его словам, растет доля заемщиков с высоким кредитным рейтингом, которые берут более высокие суммы кредита, чем заемщики с низким рейтингом, которым всё чаще стали отказывать в выдаче займа.

Среди факторов роста средней суммы потребкредита эксперт выделил в том числе понимание заемщиками того, что ставки снижаться не будут и кредиты надо брать по максимуму именно сейчас. Также он указал на рост инфляции и на то, что россиянам требуется больше денег, в том числе кредитных.