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В России начались продажи обновленного седана Mercedes-Benz CLS

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Немецкая компания Mercedes-Benz начала продажи в России обновленного купеобразного седана CLS третьего поколения. Цены начинаются от 7 200 000 рублей. Об этом сообщает «Авторевю».

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Автомобиль комплектуется 2,9-литровым дизельным агрегатом мощностью 249 л.с., а также 435-сильным бензиновым турбомотором объемом 3 л.

Обновленная модель Mercedes-Benz CLS получила модернизированную радиаторную решетку, измененный передний бампер, а также оригинальные легкосплавные диски. В салоне появилось новое мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей Nappa.

В зависимости от версии обновленный Mercedes-Benz CLS доступен с информационно-развлекательным комплексом MBUX с экраном виртуальной приборной панели и сенсорным дисплеем мультимедиа, диагональ каждого из которых составляет 10,25 или 12,3 дюйма.

Комплекс предусматривает интеллектуальную систему голосового управления и функцию дополненной реальности, которая накладывает навигационные подсказки на изображение с передней камеры.

24 мая сообщалось, что Mercedes-Benz тестирует внедорожную версию электрической модели EQS.

Серийную модель электрокара построят на новой платформе, известной под внутренним обозначением MEA, в которой использована высокопрочная сталь, алюминий и композитные материалы. При этом многие стилистические решения будут взяты от одноименного седана, дебютировавшего в апреле 2021 года.

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