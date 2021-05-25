Главный инженер «Водоканала» в Таганроге задержан по делу о гибели 11 рабочих

Главного инженера таганрогского «Водоканала» задержали по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария при проведении работ произошла 21 мая. Директор «Водоканала» Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, трагедия могла произойти из-за выброса метана.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро.

Он также сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, будет выделено по 400 тыс. рублей, а находящимся в состоянии легкой степени тяжести — по 200 тыс. рублей.