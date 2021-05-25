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Более 1 млн человек стали участниками предварительного голосования «Единой России»
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Более 1 млн человек стали участниками предварительного голосования «Единой России»

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Более 1 млн избирателей в России приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в первый день его проведения. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Он добавил, что самыми активными стали жители Московской, Рязанской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Краснодарского края.

«Великолепные итоги. Сегодня проголосовало более 1 млн человек, более 1 млн выборщиков сделали свое предпочтение и отдали свои голоса в пользу тех или иных кандидатов. Огромное спасибо за активную жизненную позицию», — сказал Перминов.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году началось 24 мая, оно продлится до 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня.

На сайте pg.er.ru прошли регистрацию почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет. При этом сообщается, что сайт подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз.

17 мая член Общественной палаты России (ОП РФ) Мария Бутина сообщила «Известиям», что предварительное голосование «Единой России» стало самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.

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