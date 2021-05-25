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Более 570 тыс. заявок поступило на олимпиаду «Я — профессионал»

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Более 570 тыс. человек подали заявки на участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Об этом сообщил во вторник, 25 мая, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что около 3,8 тыс. стали дипломантами.

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«В этом году уже было 72 направления, 72 специальности, по которым ребята могли соревноваться, причем помимо традиционных, по которым ребята могли соревноваться, появляются такие узкоспециализированные. Большой программой развития туристической отрасли в стране, на мой взгляд, явилось появление отдельного направления — гостиничное дело... Всего 576 тыс. заявок», — отметил Кириенко.

Он уточнил, что 57% подавших заявки на участие в олимпиаде — девушки, пишет РЕН ТВ.

По словам Кириенко, в конкурсах открытой площадки «Россия — страна возможностей» особое внимание уделяется именно «участию прекрасной половины человечества».

Первый заместитель главы администрации президента России также рассказал, что по направлению, связанному с профессиональными компетенциями по образованию и воспитанию детей, 50 студентов стали дипломантами в этом сезоне.

В октябре 2019 года Кириенко отмечал, что олимпиада студентов «Я — профессионал» — это конкурс не только для студентов, но и для работодателей и вузов.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Регистрация на участие в олимпиаде стартовала 26 сентября. Подать заявку могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года. Проект направлен на развитие системы социальных лифтов в стране и поддержку талантливых студентов разных специальностей. Конкурс позволит им продолжить обучение в ведущем вузе государства и начать карьеру в крупной компании.

Первая олимпиада состоялась в 2017 году, на участие в ней поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Призерами тогда стали 2030 человек.

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