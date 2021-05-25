Более 570 тыс. заявок поступило на олимпиаду «Я — профессионал»

Более 570 тыс. человек подали заявки на участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Об этом сообщил во вторник, 25 мая, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что около 3,8 тыс. стали дипломантами.

«В этом году уже было 72 направления, 72 специальности, по которым ребята могли соревноваться, причем помимо традиционных, по которым ребята могли соревноваться, появляются такие узкоспециализированные. Большой программой развития туристической отрасли в стране, на мой взгляд, явилось появление отдельного направления — гостиничное дело... Всего 576 тыс. заявок», — отметил Кириенко.

Он уточнил, что 57% подавших заявки на участие в олимпиаде — девушки, пишет РЕН ТВ.

По словам Кириенко, в конкурсах открытой площадки «Россия — страна возможностей» особое внимание уделяется именно «участию прекрасной половины человечества».

Первый заместитель главы администрации президента России также рассказал, что по направлению, связанному с профессиональными компетенциями по образованию и воспитанию детей, 50 студентов стали дипломантами в этом сезоне.

В октябре 2019 года Кириенко отмечал, что олимпиада студентов «Я — профессионал» — это конкурс не только для студентов, но и для работодателей и вузов.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Регистрация на участие в олимпиаде стартовала 26 сентября. Подать заявку могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года. Проект направлен на развитие системы социальных лифтов в стране и поддержку талантливых студентов разных специальностей. Конкурс позволит им продолжить обучение в ведущем вузе государства и начать карьеру в крупной компании.

Первая олимпиада состоялась в 2017 году, на участие в ней поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Призерами тогда стали 2030 человек.