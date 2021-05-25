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Дюжину ФАПов и амбулаторий построят в Приморском крае

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В этом году в Приморском крае благодаря программе модернизации первичного звена откроют восемь ФАПов и четыре врачебные амбулатории.

«Стоимость строительства ФАПа составляет 9 млн рублей, а амбулатории — 28,5 млн. Параллельно со строительством идут закупки медицинского и немедицинского оборудования, формируется штат новых медучреждений», — рассказал замминистра здравоохранения Приморья Алексей Бардовский.

Строительство новых ФАПов началось в Уссурийском городском округе (село Корфовка, поселок Партизан), в Пожарском районе (село Нагорное), в Чугуевском округе (села Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Верхняя Бреевка, Заветное), сообщает ИА PrimaMedia. Врачебные амбулатории появятся в Дальнегорском ГО (микрорайоны Горбуша и Горелое), в Пожарском районе (села Пожарское и Новостройка).

Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили изменения в краевой закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения». Этот документ, разработанный по поручению главы региона, устанавливает единовременные выплаты для врачей дефицитных специальностей, которые устроились на работу в больницы и поликлиники Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского и Пожарского муниципальных районов. Также закон расширяет перечень получателей компенсации расходов за аренду жилья.

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