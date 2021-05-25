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Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

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В апреле средний лимит по новым кредитным картам достиг максимальной отметки с начала 2019 года и составил 72,9 тыс. рублей. Об этом 25 мая сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

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По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тыс. рублей, такого не происходило в течение по меньшей мере двух с половиной лет. Если сравнивать с апрелем прошлого года, рост составил сразу 12,3%. Но тогда банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас смягчают их.

Тенденцию заметили и в других кредитных бюро из топ-3. По оценкам БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредиток, выросла на 4,5 тыс. рублей (6,7%), до 72,5 тыс. рублей. Объединенное кредитное бюро, единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредиткам на 3,3%, до 71,4 тыс. рублей.

Резкий рост лимитов по вновь выданным кредиткам связан с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды, отметил аналитик Moody’s Мария Малюкова. На показатель влияют ускорение инфляции и сезонность, прокомментировал старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.

По состоянию на 1 мая, россияне обновили исторический рекорд просроченной задолженности по кредитным картам. Он превысил 151 млрд рублей.

26 апреля стало известно, что российские банки выдали гражданам в первом квартале 2021 года кредитные карты с суммарным кредитным лимитом 200 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем до начала локдауна: в январе–марте 2020 года было выдано на 198 млрд рублей.

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