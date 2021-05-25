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ФАС назначила рассмотрение дела «Яндекса» на 9 июня

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила дату рассмотрения дела о предоставлении преимущества ООО «Яндекс» своим сервисам в поисковой выдаче на 9 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства во вторник, 25 мая.

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Заявителями выступят участники рынка поиска в интернете, чьи сервисы схожи с сервисами российской IT-компании. Поставщиков сервисов «Яндекса» также пригласили.

До 3 июня обе стороны должны предоставить в ФАС необходимую информацию для обеспечения рассмотрения обстоятельств дела.

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поисковой выдаче 13 апреля. Еще в феврале антимонопольная служба выдала компании предупреждение, согласно которому она должна была до 1 апреля «обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы». Однако организация не исполнила предупреждение органа и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в Сети».

Если ведомство установит факт нарушения и ограничения конкуренции, компании могут назначить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Вечером того же дня в «Яндексе» не согласились с обвинениями в ограничении конкуренции и дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче, отметив, что больше 30 тыс. компаний бесплатно используют их технологии обобщенных ответов. В рамках дела «Яндекса» ФАС решила проверить и другие поисковики, в том числе иностранные.

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