ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

Террористический акт предотвратили в Норильске в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом 25 мая сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военнослужащих. Сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержали в Ставропольском крае 22 апреля. Россиянин планировал изготовить и взорвать самодельную бомбу, отметили в ФСБ.

В Сети появились кадры обысков, проведенных у мужчины. На видео силовики изъяли у задержанного технику, документы, электронные инструкции по изготовлению бомбы и чеки. Также в специально оборудованном подвале были обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

В гаджетах обвиняемого найдена переписка, в которых он склонял нескольких человек к совершению преступления. Как пишет «Газета.ру», возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.