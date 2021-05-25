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В Минприроды объяснили необходимость увеличения срока службы техники

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Нормативное закрепление продления срока службы товаров сократит количество «электронного мусора», образовывающегося ежегодно, поскольку у граждан снизится потребность в приобретении новых товаров на протяжении большего времени, чем сейчас. Об этом «Известиям» сообщили в Минприроды во вторник, 25 мая.

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Накануне «Известия» сообщали, что министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов 23 апреля обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники». Он отметил, что 1 октября 2019 года Еврокомиссия приняла регламенты, которые устанавливают требования к экодизайну ряда бытовых приборов. Речь идет об обязательных нормативах, которые уделяют ключевое внимание рациональному использованию энергоресурсов, а также защите окружающей среды.

В документы включен обязательный раздел об обеспечении «права на ремонт» (the right to repair), в соответствии с которым производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение 7–10 лет.

В Европе регламенты, которые включают «право на ремонт», приняты для телевизоров, холодильников, посудомоечных и стиральных машин, фенов.

«Согласно прогнозам иностранных коллег, дополнительные регламенты будут приняты и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники», — отметили в Минприроды.

В ведомстве предложили поручить Минпромторгу и Минэкономразвития проработать возможность принятия в России требований, аналогичных описанным европейским. Аппарат правительства 19 мая обратился с просьбой к этим министерствам о представлении в кабмин своей позиции по этому вопросу.

«Одна из ключевых задач, которая сейчас стоит перед нами, — создание экономики замкнутого цикла. То есть системы, в которой ценность товаров, материалов и ресурсов сохраняется в экономике как можно дольше», — подчеркнули в Минприроды.

Реализации этой задачи способствуют циклические модели, в частности «модель продления срока службы», добавили в ведомстве.

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