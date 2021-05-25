В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу

В Северной Македонии неизвестные осквернили памятник «Русский крест», который был установлен в честь консула России Александра Ростовского. Об инциденте в Битоле 25 мая пишет местная газета «Независимый вестник».

Утверждается, что вандалы сломали несколько гранитных плит и повредили лестницу.

При этом правоохранительные органы не располагают информацией о злоумышленниках.

В конце мая дипломатические отношения между Россией и Северной Македонией ухудшились. Так, 18 мая власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из дипломатов РФ, 20 мая сотрудник дипмиссии покинул страну.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в тот же день выразил надежду, что высылка российского дипломата из страны не отразится на отношениях двух государств, и также понадеялся, что Москва не вышлет одного или сразу обоих представителей республики в России — в настоящее время Скопье в РФ представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила недоумение в связи с надеждами правительства Северной Македонии на отсутствие зеркального ответа Москвы.