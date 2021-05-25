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Мурашко выступил за оптимизацию процедуры преквалификации вакцин в ВОЗ

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, 25 мая, что Россия предлагает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оптимизировать процедуру преквалификации новых вакцин и препаратов.

«Мы предлагаем Всемирной организации здравоохранения оптимизировать процедуру преквалификации новых вакцин и препаратов с целью сокращения сроков рассмотрения заявок», — отметил он на Всемирной ассамблее здравоохранения.

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Также для победы над COVID-19 выпуск «Спутника V» могут локализовать в Армении и Киргизии

Преквалификация лекарственных средств ВОЗ является услугой, которую оказывает организация для оценки качества, безопасности и эффективности препаратов.

Ранее, 21 мая, вице-премьер РФ Татьяна Голикова также указала на необходимость ускорения процедуры преквалификации новых вакцин против коронавируса в ВОЗ.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в России и мире вакциной от COVID-19.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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