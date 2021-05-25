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Реконструкция аэропорта Охи завершится в декабре

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко осмотрел ход строительства в аэропорту Охи. «Завершить работы должны в декабре этого года», — отметил глава региона.

Нынешняя взлетно-посадочная полоса имеет протяженность 1300 м, сообщает ИА SakhalinMedia. Новая будет на 300 м длиннее. Сейчас авиакомпании вынуждены отправлять в столицу нефтяников воздушные суда с ограничениями по количеству пассажиров. После реконструкции эта проблема исчезнет.

«На сегодняшний день построена взлетно-посадочная полоса, по периметру проложена патрульная дорога, выполнено ограждение территории. Предстоит еще уложить порядка 3 тысяч плит на рулежной дорожке и на перроне, построить аварийно-спасательную станцию, выполнить работы по благоустройству», — рассказал директор филиала «Аэропорт Оха», АО «Аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова» Арсен Саакян.

Ранее гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик предложил предусмотреть контейнерную перевалку топлива с НПЗ до аэропорта, чтобы сократить количество этапов «перевалки» авиакеросина и снизить его стоимость на Дальнем Востоке. «Улучшится качество поставки, будут отсутствовать многочисленные перекачки топлива, минимизированы потери, станет понятно, сколько стоит доставка одного стандартного контейнера до точки назначения», — добавил он. По словам Константина Сухоребрика, сегодня существует практика перевозки топлива в контейнерах, но на Дальнем Востоке такая технология отсутствует.

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