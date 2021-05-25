Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
«Лукойл Коми» завершает сбор нефтепродуктов с поверхности реки
Мир
В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу
Пресс-релизы
В Москве состоится VII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения»
Мир
Польская авиакомпания LOT сообщила об отмене рейса в Минск
Общество
В России поддержали идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Туапсе из-за разлива нефти
Авто
Большинство россиян отправятся в отпуск летом на машине
Мир
Умер актер из сериала «Офис» Марк Йорк
Общество
В России за сутки выявили 7884 новых случая коронавируса
Сюжет:

Конкурс на выплату грантов «Агростартап» начался в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области объявил конкурс на предоставление в 2021 году гранта «Агростартап». Средства выплачивают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Заявки принимаются по 21 июня. На деньги гранта можно развивать уже существующее хозяйство или создать новое.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе губернатора ЕАО, принять участие в конкурсе могут главы КФХ, индивидуальные предприниматели или граждане, только планирующие заняться сельским хозяйством. Претенденту необходимо представить план развития или создания своего хозяйства, который будет оценен по специальной шкале в соответствии с приоритетами региона. Как правило, в ЕАО наибольшее количество баллов получают проекты по развитию мясного и молочного скотоводства.

Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова заявила «Известиям» 9 апреля, что поддерживает решение Минпромторга позволить фермерам продавать в торговых сетях молочную продукцию без маркировки до 1 декабря 2022 года. Башмачникова подчеркнула, что идентификация продукции связана с внедрением дорогостоящего оборудования. Для бизнеса фермеров такие затраты «могут стать губительными, так как достаточно серьезно увеличат расходы», которые в перспективе могут «нивелировать поддержку хозяйств в форме грантов».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021