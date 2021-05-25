Конкурс на выплату грантов «Агростартап» начался в ЕАО

Департамент сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области объявил конкурс на предоставление в 2021 году гранта «Агростартап». Средства выплачивают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Заявки принимаются по 21 июня. На деньги гранта можно развивать уже существующее хозяйство или создать новое.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе губернатора ЕАО, принять участие в конкурсе могут главы КФХ, индивидуальные предприниматели или граждане, только планирующие заняться сельским хозяйством. Претенденту необходимо представить план развития или создания своего хозяйства, который будет оценен по специальной шкале в соответствии с приоритетами региона. Как правило, в ЕАО наибольшее количество баллов получают проекты по развитию мясного и молочного скотоводства.

Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова заявила «Известиям» 9 апреля, что поддерживает решение Минпромторга позволить фермерам продавать в торговых сетях молочную продукцию без маркировки до 1 декабря 2022 года. Башмачникова подчеркнула, что идентификация продукции связана с внедрением дорогостоящего оборудования. Для бизнеса фермеров такие затраты «могут стать губительными, так как достаточно серьезно увеличат расходы», которые в перспективе могут «нивелировать поддержку хозяйств в форме грантов».