В России поддержали идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 25 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции», — сказал он, выступая на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая транслировалась на сайте организации.

Мурашко также призвал ВОЗ оптимизировать процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов против коронавируса, чтобы сократить сроки заявок.

До этого, 8 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приостановка патентов на вакцины от COVID-19 не решит проблему с препаратами, однако может повлиять на их качество.

Меркель повторила слова представителей фармацевтических компаний о том, что ограничивающими факторами в поставках вакцин от коронавирусной инфекции являются недостаточные производственные мощности и высокие стандарты, предъявляемые к качеству данной продукции, а не патентные права.

5 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай выступила с предложением о приостановке действия патентов на препараты от COVID-19. По ее словам, американская администрация поддерживает отход от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Тогда же гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус поприветствовал действия США. На своей странице в Twitter он назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства Соединенных Штатов».

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что в стране поддерживают идею о снятии патентной защиты с вакцины от коронавируса. Российский лидер считает, что в сложившейся ситуации надо думать не об извлечении прибыли, а о защите людей.

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