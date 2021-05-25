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В России поддержали идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

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Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 25 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции», — сказал он, выступая на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая транслировалась на сайте организации.

Мурашко также призвал ВОЗ оптимизировать процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов против коронавируса, чтобы сократить сроки заявок.

До этого, 8 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приостановка патентов на вакцины от COVID-19 не решит проблему с препаратами, однако может повлиять на их качество.

Меркель повторила слова представителей фармацевтических компаний о том, что ограничивающими факторами в поставках вакцин от коронавирусной инфекции являются недостаточные производственные мощности и высокие стандарты, предъявляемые к качеству данной продукции, а не патентные права.

5 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай выступила с предложением о приостановке действия патентов на препараты от COVID-19. По ее словам, американская администрация поддерживает отход от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Тогда же гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус поприветствовал действия США. На своей странице в Twitter он назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства Соединенных Штатов».

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что в стране поддерживают идею о снятии патентной защиты с вакцины от коронавируса. Российский лидер считает, что в сложившейся ситуации надо думать не об извлечении прибыли, а о защите людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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