Умер актер из сериала «Офис» Марк Йорк

Актер Марк Йорк, наиболее известный по роли Билли Мерчанта в первом и втором сезонах сериала «Офис», скончался в возрасте 55 лет. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает TMZ.

Артист скончался после болезни в больнице Майами-Вэлли в Огайо. Точная причина смерти актера не называется.

Йорк страдал параличом нижних конечностей с 1988 года и передвигался на инвалидной коляске. Помимо «Офиса» он принял участие в съемках таких сериалов, как «CSI: Нью-Йорк» и «Fighting Words».

В последние годны работал изобретателем и недавно получил два патента на свои разработки.

Йорк не был женат и у него не было детей. У актера остались родители и брат, пишет «Газета.ру».