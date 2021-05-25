Чрезвычайную пожароопасность спрогнозировали в Астраханской области

Высокий уровень пожарной опасности сложился в Астраханской области. Неблагоприятный прогноз действует до 27 мая.

По данным синоптиков, чрезвычайный класс пожароопасности действует из-за усиления ветра и высокой температуры воздуха на большей части территории Астраханской области. Высокий класс пожарной опасности действует в Черноярском и Володарском районах. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Сотрудники МЧС просят местных жителей не сжигать траву и мусор, а также быть внимательными, присматривая за детьми.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов из-за высокого риска природных пожаров продлили в Тюмени. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на юге региона до 27 мая.