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Эксперт рассказал о действиях гражданских пилотов при перехвате истребителем

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В случае перехвата гражданского самолета военным истребителем пилоты должны подчиниться приказам военного летчика, рассказал «Известиям» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов 25 мая.

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«По международному воздушному праву, главную роль на борту воздушного судна выполняет его командир. Но в случае перехвата истребителем командир и экипаж подчиняются приказам летчика», — сказал Романов.

По его словам, в случае невыполнения требований у военных есть возможность открыть предупредительный огонь. В случае же грубых нарушений, например, если пилот нарушил курсы полетов и самолет следует в запретную зону, эту цель могут даже сбить, подчеркнул специалист по безопасности.

Для связи с экипажем гражданского самолета истребителю проще использовать радиосвязь. Если по каким-то причинам такая связь нарушена, существуют специальные сигналы, заявил Романов.

«В случае перехвата истребитель по всем правилам подходит, машет крыльями, пересекает курс или резко снизу вверх с поворотом показывает следовать за ним, развернуться и выводит на курс для того, чтобы самолет произвел посадку на конкретном аэродроме. Есть десятки сигналов, которые экипаж обязан знать и подчиняться», — сказал бывший командир воздушного судна.

При этом если на борту самолета находится взрывное устройство, военный истребитель не в силах помочь экипажу справиться с кризисной ситуацией, заявил Романов.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

В минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Отмечается, что дежурный экипаж должен был осуществлять контроль и оказать помощь судну в безопасной посадке в аэропорту. После посадки самолета истребитель вернулся на аэродром базирования.

На борту лайнера находился основатель и бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки судна. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, сравнив ее с истерикой.

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