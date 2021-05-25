Эксперт рассказал о действиях гражданских пилотов при перехвате истребителем

В случае перехвата гражданского самолета военным истребителем пилоты должны подчиниться приказам военного летчика, рассказал «Известиям» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов 25 мая.

«По международному воздушному праву, главную роль на борту воздушного судна выполняет его командир. Но в случае перехвата истребителем командир и экипаж подчиняются приказам летчика», — сказал Романов.

По его словам, в случае невыполнения требований у военных есть возможность открыть предупредительный огонь. В случае же грубых нарушений, например, если пилот нарушил курсы полетов и самолет следует в запретную зону, эту цель могут даже сбить, подчеркнул специалист по безопасности.

Для связи с экипажем гражданского самолета истребителю проще использовать радиосвязь. Если по каким-то причинам такая связь нарушена, существуют специальные сигналы, заявил Романов.

«В случае перехвата истребитель по всем правилам подходит, машет крыльями, пересекает курс или резко снизу вверх с поворотом показывает следовать за ним, развернуться и выводит на курс для того, чтобы самолет произвел посадку на конкретном аэродроме. Есть десятки сигналов, которые экипаж обязан знать и подчиняться», — сказал бывший командир воздушного судна.

При этом если на борту самолета находится взрывное устройство, военный истребитель не в силах помочь экипажу справиться с кризисной ситуацией, заявил Романов.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

В минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Отмечается, что дежурный экипаж должен был осуществлять контроль и оказать помощь судну в безопасной посадке в аэропорту. После посадки самолета истребитель вернулся на аэродром базирования.

На борту лайнера находился основатель и бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки судна. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, сравнив ее с истерикой.