Появилось видео обысков у планировавшего теракт в День Победы в Норильске

Появилась видеозапись обысков у готовившего теракт в День Победы в Норильске мужчины, о предотвращении преступления стало известно во вторник, 25 мая.

На кадрах видно, как у злоумышленника изымают технику и ряд документов и чеков. Также у мужчины была обнаружена запрещенная литература террористов.

О предотвращении теракта злоумышленником в ФСБ сообщили ранее в этот день. Известно, что мужчина планировал совершить теракт в Норильске в преддверии 9 Мая, осуществив взрыв в парадной колонне военных.

В оборудованном подозреваемым подвале были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы. В изъятых средствах связи мужчины обнаружена переписка, в которой тот пытался склонить нескольких лиц к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к совершению теракта и пособничестве в совершении теракта. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего, пишет «Газета.ру».