В МИД КНР заявили о готовности обеспечить мировое развитие с РФ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил во вторник, 25 мая, что власти Китая выступают в поддержку заявления главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о беспрецедентном сотрудничестве Пекина и Москвы.

«Мы активно поддерживаем заявление господина Лаврова. <...> Китай и Россия стали фактором, обеспечивающим стабильность во всем мире. Мы готовы совместно с Россией обеспечивать демократизацию международных отношений <...> и содействовать всеобщему мирному развитию», — отметил Лицзянь на брифинге.

Накануне Лавров в интервью сайту aif.ru рассказал о высокой динамике развития отношений между Россией и Китаем. Он уточнил, что страны, работая вместе, оказывают положительное влияние на глобальную и региональную обстановку.

19 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков АЭС в Китае.

В ходе мероприятия российский лидер уточил, что в планах Москвы и Пекина — совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла. В свою очередь, китайский лидер предложил создать более открытую систему глобального энергетического управления.

23 марта Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет наполняться с учетом новых реалий, станет способствовать достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.