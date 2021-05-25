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В связи с ослаблением доллара растет стоимость золота

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Стоимость золота растет за счет ослабления доллара и снижения доходности облигаций США, об этом свидетельствуют данные торгов. На нью-йоркской бирже Comex в понедельник июньские фьючерсы поднимались почти на полпроцента, передает телеканал «Известия». Цена за тройскую унцию достигала $1885,35. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,71% — до $27,96. Стоимость золота растет четвертую торговую сессию подряд. Индекс доллара вновь опустился ниже отметки в 90 пунктов. Цена на золото реагирует на колебания американской валюты. Ослабление доллара делает металл более доступным для держателей иной валюты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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