В Совфеде уверены в изменении поведения ЕС по отношению к Минску

Евросоюз изменит линию поведения по отношению к Белоруссии на более прагматичную. Такое мнение во вторник, 25 мая, выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он также выразил уверенность в том, что ЕС не хочет сближения Минска и Москвы.

«Главная цель этих действий не Белоруссия, а Россия, поскольку мы ближайшие союзники. Продолжать давить на Белоруссию означает содействовать сближению Минска и Москвы, в чем в Европе не заинтересованы», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, вскоре «сойдет первая пена», и Евросоюз откроет воздушное пространство. Джабаров подчеркнул, что странам ЕСне выгодно «выдавливать» Белоруссию из Европы.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.