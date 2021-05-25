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В России снизили цену на вакцину против COVID-19 для животных

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Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила во вторник, 25 мая, что цена на российскую вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» снижена до 500 рублей.

По ее словам, подобное решение было принято по инициативе руководителя ведомства Сергея Данкверта в связи с высоким спросом и ростом объемов производства препарата.

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«Отпускная цена за две дозы вакцины «Карнивак-Ков» теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%», — рассказала Мелано журналистам.

Она также напомнила, что предусмотрена двукратная вакцинация препаратом.

Вакцину «Карнивак-Ков» зарегистрировали в России 31 марта. Она стала первым в стране и мире препаратом от COVID-19 для животных.

Клинические испытания препарата стартовали в октябре 2020 года. В них задействовали собак, кошек, песцов, норок, лис и других животных. По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности. Было определено, что у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к COVID-19.

При этом 20 мая 2021 года замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что человек не может заразиться COVID-19 от кошки. По его словам, кошки опасны только для кошек.

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