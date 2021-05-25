Волна паводка на Амуре подойдет в Хабаровску в конце мая

Новый виток паводка на Амуре прогнозируют гидрологи в Хабаровском крае. По информации гидрологов, с Верхнего Амура смещается очередной гребень волны. Сейчас он проходит по территории ЕАО, но уже вскоре дойдет и до Хабаровска. Уровень воды в реке при этом может достигнуть 450 см, что приведет к неблагоприятным явлениям.

«Ориентировочно, волна паводка подойдет в конце мая — начале июня. В зоне риска первым вновь окажется село Корсаково-2 в Хабаровском районе, где территория расположена очень близко к воде. По наихудшему сценарию в зону возможного подтопления могут попасть 18 приусадебных участков, а также до 260 дач на левом берегу Амура у Хабаровска», — сообщили в Комитете по гражданской защите.

Остаются подтопленными 26 приусадебных участков в южных районах региона, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщалось 21 мая, на реках района имени Лазо Хабаровского края сложилась неблагоприятная паводковая обстановка. В селе Марусино был введен режим ЧС. В зону риска попали населенные пункты Гродеково, Переяславка, Кондратьевка, Могилевка. 20 мая в селах Второй Сплавной, Васильевка и Кутузовка у реки Хор наблюдалось подтопление 17 приусадебных участков. В дома вода не зашла. Ситуацию в селе Новосоветское на реке Уссури взяли на контроль местные власти и сотрудники МЧС.