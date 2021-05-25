После вакцинации в домах престарелых Москвы не выявили случаев COVID-19

Специалисты не зафиксировали ни одного случая коронавируса в домах престарелых в Москве после завершения вакцинации от инфекции. Об этом 25 мая сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На новогодних праздниках проживающим в московских домах престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19», — сказала заммэра.

По словам Раковой, по завершении вакцинации заболеваемости в домах престарелых нет.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса. По его словам, российская столица «как минимум не хуже» преодолела пандемию в сравнении с мировыми столицами. Кроме того, и из-за меньшего числа вынужденных ограничений экономика также пострадала меньше остальных в мире.

14 мая стало известно о том, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают инфекцией. В этот же день Собянин сообщил, что у него сохраняются антитела к коронавирусу спустя почти год после прививки от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».