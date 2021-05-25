Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в День Победы в Норильске
Происшествия
Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Рейс авиакомпании «Белавиа» в Париж отменен
Происшествия
В Оренбурге мужчина и его внучка погибли из-за отравления
Туризм
В России начались продажи путевок с детским туристическим кешбэком
Мир
Finnair и Air France приостановили полеты над Белоруссией
Туризм
Более 40% российских школьников проведут лето дома
Мир
Власти США предъявили дополнительные обвинения стрелявшему в Колорадо
Сюжет:

После вакцинации в домах престарелых Москвы не выявили случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты не зафиксировали ни одного случая коронавируса в домах престарелых в Москве после завершения вакцинации от инфекции. Об этом 25 мая сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»
Директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов — о сложностях выделения промышленных штаммов, новых реакторах-бочках и расширении института

«На новогодних праздниках проживающим в московских домах престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19», — сказала заммэра.

По словам Раковой, по завершении вакцинации заболеваемости в домах престарелых нет.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса. По его словам, российская столица «как минимум не хуже» преодолела пандемию в сравнении с мировыми столицами. Кроме того, и из-за меньшего числа вынужденных ограничений экономика также пострадала меньше остальных в мире.

14 мая стало известно о том, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают инфекцией. В этот же день Собянин сообщил, что у него сохраняются антитела к коронавирусу спустя почти год после прививки от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021