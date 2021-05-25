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МИД обвинил Евросоюз в попытке устроить «вакцинную войну» против России

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Страны Евросоюза пытаются развязать «вакцинную войну» против России, заявила 25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее заявление дипломат сделала, комментируя мнение о том, что в Европе пытаются устроить «вакцинную войну в своих интересах».

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«Подтверждаю всё, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем. Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи [в отношении российских вакцин]», — сказала она в эфире программы «Соловьев LIVE».

Президент РФ Владимир Путин 22 марта указал на растущий интерес к российской вакцине «Спутник V» за рубежом, несмотря на попытки умышленной дискредитации препарата и информационные вбросы. Заявления чиновников ЕС о «ненужности» этой вакцины, по словам российского лидера, заставляют задуматься, что в Европе отстаивают интересы отдельных компаний, а не собственных граждан.

24 марта директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от COVID-19 действительно нужна Европе. По его словам, он никогда не понимал сомнений и порой скептицизма по поводу усилий РФ по созданию препаратов.

26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за якобы предпринятых Россией и Китаем действий в области поставок вакцин от COVID-19. По словам французского лидера, Москва и Пекин пытаются «через поставки вакцин получить влияние».

В Кремле с заявлениями президента Франции не согласились.

20 мая Совет Евросоюза утвердил рекомендации Еврокомиссии о разрешении въезда на территорию стран-членов ЕС туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, получившими одобрение ЕМА или ВОЗ.

Речь идет о препаратах AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Sinopharm.

Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень. При этом эксперты ЕМА совместно с ВОЗ начали исследовать «Спутник V» в начале марта и продолжают до сих пор.

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