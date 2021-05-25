ФСБ сообщила о предотвращении теракта в День Победы в Норильске

В Норильске в преддверии 9 Мая предотвратили теракт. Злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировавший организовать совершение 9 Мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в оборудованном подозреваемым подвале были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы. В изъятых средствах связи мужчины обнаружена переписка, в которой тот пытался склонить нескольких лиц к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к совершению теракта и пособничестве в совершении теракта. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.

11 мая ФСБ ликвидировала оказавшего сопротивление при задержании вооруженного боевика под Симферополем. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый являлся членом террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ФСБ.