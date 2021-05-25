Стоматолог рассказала о последствиях коронавируса для зубов

Коронавирусная инфекция может ускорить процесс разрушения зубов. Об этом во вторник, 25 мая, агентству городских новостей «Москва» рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Она пояснила, что у заболевшего снижается объем слюноотделения, что приводит к ухудшению качества зубов, так как в эмали появляются зоны с низкой минерализацией.

«Во-первых, болеющий человек с высокой температурой тела не может адекватно чистить зубы. Во-вторых, меняются свойства его слюны. Многие инфекционные заболевания — в том числе и COVID-19 — влияют на функцию слюнных желез. Слюны выделяется меньше, а когда слюны выделяется меньше или нарушается ее вязкость, то ухудшается качество очищения поверхности зубов этой слюной», — отметила специалист.

Макеева подчеркнула, что всегда следует помнить о регулярной и грамотной чистке зубов. Она позволяет избежать кариеса и воспаления десен, которые могут спровоцировать уже более серьезные последствия, заключила эксперт.

11 мая исследователи факультета стоматологии Университета Макгилла (Канада) и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад (Катар) заявили, что у зараженных коронавирусом с пародонтитом в 8,81 раза выше риск летального исхода, чем у людей со здоровыми деснами. Также пациенты со стоматологической проблемой в 3,54 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии и в 4,57 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких.