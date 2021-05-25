Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м

Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м

2021-05-25 09:26:13

2021-05-25 09:26:13

2021-05-25 09:26:13

2021-05-25 09:26:13

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