Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею изучат в Рижской думе

В повестку заседания Рижской думы внесен вопрос по инциденту с заменой флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Латвии. Инициатором стала партия «Русский союз Латвии», говорится 25 мая в заявлении политсилы на странице в Facebook.

По мнению представителей партии, правящие политики совершили провокацию, направленную не только на отношения между Латвией и Белоруссией, но и спортивное международное сотрудничество в целом.

«В Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета», — говорится в заявлении.

Партия оценила произошедшее как надругательство над флагом Белоруссии и подрыв принципов Олимпийского движения. По мнению политсилы, политическое вмешательство в события спорта неуместно.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал произошедшее неприемлемым, отметив, что федерация направила соответствующее письмо мэру Риги.

«На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — заявил он.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года, отмечает «Газета.ру». Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией.

Позднее в тот же день на фоне инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.

Днем ранее самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Минск обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.