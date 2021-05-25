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Врач сборной России по хоккею рассказал о ЧМ в условиях «пузыря»

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Сборная России по хоккею испытала новые эмоции, находясь в «пузыре» на чемпионате мира в Риге. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал врач национальной команды Егор Козлов.

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«Интенсивная нагрузка бесследно для здоровья спортсменов не проходит, но я считаю, что медицинскому штабу удалось восстановить ребят и подготовить их к основным играм чемпионата. Все, кого хотели видеть тренеры, здоровы», — цитирует его ТАСС.

Медик добавил, что спортсменов регулярно обследуют, чтобы предотвратить рецидивы травм. При этом у врачей есть все необходимое оборудование и все лекарства для работы с хоккеистами.

Как подчеркнул Козлов, за соблюдением правил безопасности по коронавирусу следит отдельный специалист, который заполняет документы, проводит видеосовещания, информирует о сроках проведения тестов и так далее. Однако на фоне пандемии общий штаб медперсонала сокращен.

«Что же касается «пузыря», то мы испытали совершенно новые для себя ощущения. По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности», — подчеркнул врач.

Тем не менее, по его словам, спортсменам все еще нельзя выходить на улицу, а передвигаться разрешено только от автобуса до арены или в пределах огражденной зоны перед отелем.

«Если команда покидает пределы «пузыря» и отправляется по медицинским целям в клинику, находящуюся в городе, то по возвращении и врачи, и спортсмены обязаны снова сесть на самоизоляцию, сдать тест на следующее утро и только после получения отрицательного результата они имеют возможность покинуть номер», — сказал Козлов.

Медик в заключение заявил, что в команде надеются принести стране победу на первенстве.

Накануне сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией. Таким образом, в группе А россияне занимают третье место. Возглавляет турнирную таблицу пока Словакия, вторыми идут швейцарцы, у которых еще матч в запасе, пишет Спорт Экспресс.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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