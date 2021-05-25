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В Оренбурге мужчина и его внучка погибли из-за отравления

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Житель Оренбурга и его малолетняя внучка погибли предположительно из-за отравления продуктами горения, об этом сообщило 25 мая региональное СУ Следственного комитета России.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Тела погибших обнаружены ночью в понедельник в квартире дома по улице Пролетарской. Скончались 59-летний мужчина и его 9-летняя внучка.

«Кроме того, для оказания медицинской помощи госпитализированы проживающие в квартире две женщины 54 и 50 лет, а также ребенок 15 лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты установили, что при одновременной работе водонагревателя и электрической вытяжки над плитой, система выведения продуктов горения не срабатывает и они остаются в помещении.

Проводятся следственные действия, назначаются экспертизы.

Накануне следователи в Дербенте возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате отравления угарным газом. В одной из квартир обнаружили тело 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы.

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