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Штаты посольств России и Чехии приведут в соответствие к концу мая

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Штаты посольства России в Праге и Чехии в Москве приведут в соответствие к концу мая. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в диппредставительстве РФ.

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«Сотрудники посольства РФ в Праге, включенные в процесс приведения в паритетное соответствие численности диппредставительств обеих стран, покинут Чехию 29 и 31 мая», — приводит сообщение источника из посольства ТАСС.

Решение было принято на фоне обострения российско-чешских отношений, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В результате ряда объявлений сторон о дополнительных мерах к 31 мая в посольствах Чехии и России останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте. Таким образом, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

Кроме того, позднее Россия включила Чехию наряду с США в список недружественных государств. 21 мая Захарова напомнила, что Москва никогда не инициировала первой недружественных шагов в отношении других государств, «подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами».

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