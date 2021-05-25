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В Совфеде объяснили порядок получения выплат на детей 8-17 лет

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко во вторник, 25 мая, рассказала, что для получения выплаты на детей 8-17 лет для неполных семей необходимо вовремя подать заявление на портале Госуслуг.

По ее словам, документ следует подать уже сейчас, иначе родитель рискует не получить выплаты 1 июля. Кроме того, Святенко уточнила, что после принятия заявки подобные выплаты будут производиться ровно год, затем следует подать заявление повторно. За год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет, пояснила сенатор.

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«Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум», — подчеркнула Святенко в интервью «Парламентской газете».

Она также рассказала, что подача документа потребуется и для пособий беременным. Председатель комитета Совфеда уточнила, что это следует на сроке беременности от шести до двенадцати недель.

Ранее, 18 мая, Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Отмечалось, что одна из поправок подразумевает ввод ежемесячного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.

Так, с 1 июля 2021 года сумма таких выплат составит в среднем 6350 рублей в месяц.

Кроме того, 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября. Данный законопроект был внесен в Госдуму 23 апреля.

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