На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3
Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Экипажи приступят к новым учебным задачам по освоению воздушного пространства в зоне Средиземного моря, сообщили 25 мая в Минобороны РФ.
К прилету бомбардировщиков специально расширили и удлинили одну из двух взлетных полос. После открытия ее освятили и неоднократно тестировали.
«Полоса хорошая, она выполнена по новым технологиям, по современным стандартам», — рассказал журналистами командир авиационного звена.
По его словам, полосу заливали, то есть не делали плитами, как раньше.
Кроме того, отмечает «Газета.ру», были проведены масштабные реконструкции на второй взлетно-посадочной полосе. Специалисты установили на ней специальное светосигнальное и радиотехническое оборудование.
В настоящее время на Хмеймим может приземлиться любой самолет. После выполнения учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы базирования в России.
В марте на авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отработали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.
Российские летчики в Сирии сопровождают колонны и грузы, ведут разведку, а также занимаются охраной и обороной воздушного пространства.