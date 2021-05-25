На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Экипажи приступят к новым учебным задачам по освоению воздушного пространства в зоне Средиземного моря, сообщили 25 мая в Минобороны РФ.

К прилету бомбардировщиков специально расширили и удлинили одну из двух взлетных полос. После открытия ее освятили и неоднократно тестировали.

«Полоса хорошая, она выполнена по новым технологиям, по современным стандартам», — рассказал журналистами командир авиационного звена.

По его словам, полосу заливали, то есть не делали плитами, как раньше.

Кроме того, отмечает «Газета.ру», были проведены масштабные реконструкции на второй взлетно-посадочной полосе. Специалисты установили на ней специальное светосигнальное и радиотехническое оборудование.

В настоящее время на Хмеймим может приземлиться любой самолет. После выполнения учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы базирования в России.

В марте на авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отработали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

Российские летчики в Сирии сопровождают колонны и грузы, ведут разведку, а также занимаются охраной и обороной воздушного пространства.