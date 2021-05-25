Власти США предъявили дополнительные обвинения стрелявшему в Колорадо

Власти США предъявили дополнительные обвинения Ахмаду Алиссе, устроившему в марте стрельбу в американском Боулдере, штат Колорадо, в результате которой погибли 10 человек. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, на своем сайте телеканал Fox News.

В настоящее время Алиссе предъявлены 115 пунктов уголовных обвинений за его причастность к стрельбе, в том числе 47 по делу о насилии, сообщили журналисты. В дополнительных обвинениях, помимо прочего, указаны имена восьми жертв покушения на убийство. К ним относятся люди, которые находились возле магазина, когда Алисса открыл огонь.

22 марта житель Колорадо Ахмад Алисса открыл огонь в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо). Погибли 10 человек, в том числе полицейский. Предположительно, у него не было сообщников.

Президент США Джо Байден в свете трагедии заявил, что новое правительство будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.

23 марта стало известно, что стрелявший ранее привлекался к ответственности за нападение на одноклассника. В ноябре 2017 года тогда 18-летний Алисса ударил знакомого по голове, а также нанес несколько ударов по лицу. Очевидцы происшествия отмечали, что пострадавший не давал поводов к насилию. Сам нападавший позднее указал, что тот высмеивал его и допускал в его адрес расистские высказывания.

В результате в марте 2018 года Алисса в суде признал себя виновным в нападении третьей (низшей) степени, его приговорили к условному наказанию сроком на один год и обязательным 48-часовым общественным работам. Также он был обязан пройти курс борьбы с приступами гнева.