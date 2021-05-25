Минимум три человека стали жертвами стрельбы в Огайо

Пр меньшей мере три человека скончались в результате стрельбы в американском штате Огайо, сообщает 24 мая издание The Columbus Dispatch.

Нападение произошло ранее в понедельник в частном доме в населенном пункте Уэст Джефферсон округа Мэдисон.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела троих жертв в доме. Также есть данные о найденных телах, их количество не уточняется, около здания.

На месте стрельбы работает полиция, устанавливаются личности погибших, а также возможные подозреваемые.

«На данный момент мы не знаем, было это неудачное ограбление или что-то еще», — отметил начальник полиции Уэст Джефферсона Кристофер Флойд.

При этом он уверен, что нападение не было случайной стрельбой из проезжающего мимо автомобиля, поскольку дом находится в тупике.

23 мая в США во время несанкционированного концерта пулевые ранения получили 14 человек, 14-летняя девочка погибла. Стрельба, по данным полиции, началась после ссоры.

В конце апреля президент США Джо Байден в своей речи перед членами обеих палат американского конгресса заявил, что применение огнестрельного оружия в насильственных целях стало настоящей эпидемией для страны.