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Картина Жан-Мишеля Баския продана на торгах в Гонконге за $30 млн

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Картина американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския продана в Гонконге за $30 млн. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 мая, со ссылкой на аукционный дом Christie's.

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«Лот был продан за 234 290 000 гонконгских долларов ($30,1 млн. — Ред.) и стал самым дорогим на аукционе», — говорится в сообщении.

Речь идет о картине с подписью «Без названия (Одноглазый и ксерокопированное лицо)», созданной в 1982 году. Работа выполнена на полотне размером 182,9 на 121,9 см акриловыми, масляными а также аэрозольными красками с элементом коллажа.

Уточняется, что оценочная стоимость этого произведения составляла $18–22 млн. При этом имя покупателя не разглашается.

Последний раз эта картина уходила на торгах в Лондоне в 2017 году за $110,5 млн, что стало рекордом стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников. В 1987 году, еще при жизни автора, работа продавалась за $23,1 тыс.

12 мая стало известно о продаже картины Баския «В этом случае» за $93 млн на аукционе Christie's. Выигрышную ставку сделали по телефону, она составила $81 млн. С учетом всех дополнительных выплат с коллекционера требовали заплатить $93,105 млн.

14 мая картину испанского художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» (1932) продали на торгах в Нью-Йорке почти за $103,5 млн.

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