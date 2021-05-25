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Терапевт рассказала о правилах бега без вреда для здоровья

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Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Анна Маркович рассказала во вторник, 25 мая, о том, как правильно заниматься бегом без вреда для здоровья.

Так, по ее словам, в начале пробежки человек должен уделить не менее 15 минут разминке. Это, как отмечает терапевт, поможет подготовить к нагрузке суставы и мышцы. Затем следует начать сам бег с невысокого темпа, что позволит избежать некоторых травм и оптимизировать физические усилия. В этом могут помочь занятия с тренером или группой бегового сообщества, уточнила Маркович.

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При этом она отметила, что человек должен сначала начать пробежку с небольшой дистанции, так как увеличение нагрузки должно происходить постепенно. Кроме того, необходимо делать дни отдыха.

«Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению. В этом случае для возврата к прежнему режиму тренировок может потребоваться несколько месяцев», — подчеркнула Маркович в беседе с «РИА Новости».

Врач также обратила внимание на выбор обуви для пробежки. Так, она советует остановиться на специализированных моделях кроссовок с хорошей амортизацией и поддержкой стопы. Это, уточняет специалист, помогает уменьшить воздействие ударной нагрузки на суставы.

Маркович рассказала, что бегом может начать заниматься любой человек при отсутствии медицинских противопоказаний. Однако в случае наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы рекомендуется консультация кардиолога, выполнение электрокардиограммы и прохождение теста.

Ранее, 22 мая, главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский сообщил, что бег по улицам большого города может быть вреден для здоровья. По его словам, из-за физической нагрузки увеличивается воздухообмен, а значит, в организм поступает больше вредных веществ.

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