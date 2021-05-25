Страны «Большой семерки» решили отказаться от угля в качестве топлива

Страны «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива, тем самым приведя свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года. Об этом сообщило во вторник, 25 мая, агентство Bloomberg.

Решение об отказе было принято на прошедшей 21 мая встрече министров экологии, климата и окружающей среды стран «Большой семерки» (Франция, Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада). При этом в коммюнике по итогам встречи допускаются определенные послабления. Так, под ограничения пока включены только государственные инвестиции в угольные проекты.

Отмечается, что перечисленные страны возьмут на себя «обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». Что конкретно подразумевается под этими обязательствами, не сообщается.

Против договоренностей выступала Япония, на долю которой по итогам 2019 года приходилось более половины из общих $6,6 млрд, направленных на инвестиции в угольные проекты странами G7. В конечном счете страна согласилась объединить усилия с другими членами сообщества.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением от 2015 года, страны по всему миру должны принимать меры для достижения общей цели — удержание прироста глобальной средней температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год.

22 апреля президент России Владимир Путин отметил, что в стране ведется работа по формированию законодательства, которое будет обеспечивать контроль за эмиссией парниковых газов. По словам Путина, Россия подходит к выполнению своих международных обязательств в сфере экологии, что прежде всего касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.