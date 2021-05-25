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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 25 мая

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Теплая погода с переменной облачностью ожидается в Москве во вторник, 25 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем воздух в столице прогреется до +21... +23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки +8.

Ветер будет иметь западное направление и скорость 5–10 м/с, без порывов. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил возможность выпадения снега в Москве в июне. Синоптик напомнил, что в июне в столице гораздо чаще бывают заморозки.

В тот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о заморозках в столице в первый месяц лета. При этом он предупредил, что начало июня будет прохладным.

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