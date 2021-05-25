В Москве задержали распылившего газ в лицо подростку

42-летний Иван Можаев, выступающий под псевдонимом DJ IVO, задержан после распыления газа в лицо 18-летнему юноше. Об этом сообщили во вторник, 25 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел у дома на Шоссейной улице в Москве. По данным РЕН ТВ, мужчина вышел на улицу распылил газ из баллончика в сторону шумной компании, которая сидела лавочке во дворе. Пострадавшему юноше на месте вызвали скорую помощь.

Ранее 24 мая сообщалась версия о том, что в шумную компанию мужчина выстрелил из газового пистолета.

В тот же день стало известно, что на детской площадке в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил оппонента. Инцидент произошел в районе Солнцево. Пострадавшего с различными ранениями доставили в больницу.

19 мая сообщалось, что число пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке достигло 13 человек. Инцидент произошел в школе № 26. 11 детей госпитализировали с признаками легкого отравления после распыления неизвестного вещества.