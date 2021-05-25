Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Норильском

Пол меньшей мере шесть человек получили травмы при столкновении автобуса с тягачом на севере Красноярского края. Об этом 25 мая сообщается на сайте регионального МВД.

Аврия произошла ранее во вторник в 06:45 (02:45 мск) на 3-м км дороги Норильск–Талнах. Отмечается, что тягач с тралом из-за заноса допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении.

«Автобус, находившийся на заказном маршруте, перевозил рабочих. В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Движение на трассе восстанавливается.

24 мая трое детей и шестеро взрослых погибли в ДТП в центральной части Мексики. Авария произошла на трассе в районе Рио-Верде.