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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Норильском

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Пол меньшей мере шесть человек получили травмы при столкновении автобуса с тягачом на севере Красноярского края. Об этом 25 мая сообщается на сайте регионального МВД.

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Аврия произошла ранее во вторник в 06:45 (02:45 мск) на 3-м км дороги Норильск–Талнах. Отмечается, что тягач с тралом из-за заноса допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении.

«Автобус, находившийся на заказном маршруте, перевозил рабочих. В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Движение на трассе восстанавливается.

24 мая трое детей и шестеро взрослых погибли в ДТП в центральной части Мексики. Авария произошла на трассе в районе Рио-Верде.

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