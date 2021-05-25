МИД Японии подтвердил участие США в Олимпиаде

Рекомендация Госдепартамента США американцам воздерживаться от поездок в Японию из-за ситуации с коронавирусом не относится к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник, 25 мая, заявил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.

Соответствующее предписание появилось на сайте Госдепа накануне. Американские власти повысили оценку опасности посещения Японии до максимального четвертого уровня на фоне новой вспышки заболеваемости COVID-19 в стране.

«Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной [на Олимпийские игры]», — цитирует Мотэги Kyodo.

20 мая стало известно, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимиаде в Токио сократят вдвое — до 78 тыс. человек, не считая спортсменов.

В середине мая в Японии было зафиксировано рекордное число противников проведения Олимпиады в Токио. Согласно общенациональному опросу, который проводился 15–16 мая, 43% респондентов поддержали идею отменить мероприятие. Около 40% предлагали повторно отложить Олимпийские игры, и только 14% устраивала организация соревнований этим летом.

При этом вице-президент МОК Джон Коутс заявил 8 мая, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся, так как организаторы мероприятия разработали «олимпийский пузырь по индивидуальному заказу» для защиты от коронавирусной инфекции как спортсменов, так и населения страны.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр — Токио-2020 — сохранено.