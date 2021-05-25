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МИД Японии подтвердил участие США в Олимпиаде

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Рекомендация Госдепартамента США американцам воздерживаться от поездок в Японию из-за ситуации с коронавирусом не относится к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник, 25 мая, заявил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.

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Соответствующее предписание появилось на сайте Госдепа накануне. Американские власти повысили оценку опасности посещения Японии до максимального четвертого уровня на фоне новой вспышки заболеваемости COVID-19 в стране.

«Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной [на Олимпийские игры]», — цитирует Мотэги Kyodo.

20 мая стало известно, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимиаде в Токио сократят вдвое — до 78 тыс. человек, не считая спортсменов.

В середине мая в Японии было зафиксировано рекордное число противников проведения Олимпиады в Токио. Согласно общенациональному опросу, который проводился 15–16 мая, 43% респондентов поддержали идею отменить мероприятие. Около 40% предлагали повторно отложить Олимпийские игры, и только 14% устраивала организация соревнований этим летом.

При этом вице-президент МОК Джон Коутс заявил 8 мая, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся, так как организаторы мероприятия разработали «олимпийский пузырь по индивидуальному заказу» для защиты от коронавирусной инфекции как спортсменов, так и населения страны.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр — Токио-2020 — сохранено.

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