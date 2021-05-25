Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал инцидент с Ryanair

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения в ЕС инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии отметил, что «нельзя играть в русскую рулетку» с людскими жизнями и создавать угрозы для гражданской авиации, сообщает в понедельник, 24 мая, агентство Bloomberg.

«Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьезности произошедшего», — заявил Мишель.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии в ходе саммита постановили запретить полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве Европы, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС также призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с инцидентом.

В настоящее время решение ЕС требует технического утверждения на министерском уровне.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Данные о минировании не подтвердились.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.