Лидеры ЕС решили закрыть небо сообщества для белорусских самолетов

Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты союзных стран и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также посоветовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в понедельник, 24 мая, в заявлении саммита ЕС.

Отмечается что решение еще не вступило в силу, поскольку должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Саммит также постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освобождения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевича. ЕС также обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации расследовать инцидент с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Саммит ЕС в понедельник стал ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии. Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.