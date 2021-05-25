Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Мир
Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Байден назвал инцидент с Ryanair прямым оскорблением международных норм
Общество
В РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов
Экономика
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Мир
Глава ЕК заявила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС
Спорт
Нурмагомедов отклонил предложение в $100 млн за бой с Мейвезером
Сюжет:

Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 20%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общая площадь лесных пожаров на территории России за сутки уменьшилась с 6,3 тыс. до 5,1 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны во вторник, 25 мая.

Паленая сотка: как наказать хозяина за горящую траву
Стоит ли перекрывать аграриям доступ к субсидиям

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 мая 2021-го, в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 6312 га. На 00:00 мск 25 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 5157 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Наибольшую площадь огонь охватил в Тюменской области — 4078 га. Кроме того, крупные пожары зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (378 га), Свердловской области (244 га) и Республике Саха (145 га). Отмечается, что горения площадью менее 100 га действуют в Иркутской и Курганской областях, Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Республике Башкортостан.

По данным ведомства, на тушении задействованы 2587 человек, 549 единиц техники, 54 воздушных судна на мониторинге и еще 15 на тушении. В Тюменской области ведут работы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, в свою очередь, уточнила, что пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021