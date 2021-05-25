Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 20%

Общая площадь лесных пожаров на территории России за сутки уменьшилась с 6,3 тыс. до 5,1 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны во вторник, 25 мая.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 мая 2021-го, в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 6312 га. На 00:00 мск 25 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 5157 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Наибольшую площадь огонь охватил в Тюменской области — 4078 га. Кроме того, крупные пожары зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (378 га), Свердловской области (244 га) и Республике Саха (145 га). Отмечается, что горения площадью менее 100 га действуют в Иркутской и Курганской областях, Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Республике Башкортостан.

По данным ведомства, на тушении задействованы 2587 человек, 549 единиц техники, 54 воздушных судна на мониторинге и еще 15 на тушении. В Тюменской области ведут работы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, в свою очередь, уточнила, что пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа.