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Во Флориде введут штрафы за блокировку политиков в соцсетях

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В американском штате Флорида будут штрафовать за блокировку аккаунтов участников избирательных кампаний в социальных сетях. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Рон Десантис в понедельник, 24 мая.

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«Жители Флориды получили гарантированную защиту от возможности Кремниевой долины ограничивать свободу слова, мысли и контента», — сообщил губернатор в Twitter.

Он отметил, что сумма штрафа составит $250 тыс. в день в случае блокировки аккаунта кандидата из Флориды и $25 тыс. — в иных случаях. Законопроект распространяется на социальные сети с количеством пользователей более 100 млн в месяц (к примеру, Facebook, Twitter), отметил Десантис.

Закон также обяжет уведомлять политиков о решении блокировки за семь дней до принятия решения.

7 мая Twitter заблокировал аккаунт для копирования заявлений с сайта бывшего президента США Дональда Трампа. По словам представителя Трампа Джейсона Миллера, аккаунт не был создан лицами, аффилированными с экс-президентом, или с их разрешения.

В начале января Трамп анонсировал «очень важный митинг» в Вашингтоне. После этого 6 января его сторонники прорвались в конгресс и пытались препятствовать утверждению итогов голосования.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате инцидента четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже от тяжелых травм скончался сотрудник полиции, еще порядка 50 офицеров получили ранения.

Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

4 мая Трамп запустил сайт donaldjtrump.com, на котором общается со своими сторонниками.

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